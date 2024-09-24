С начала 2024 года Центры общения старшего поколения в Кузбассе посетили более 4 тысяч жителей региона

Сегодня на основе клиентских служб Отделения Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу работает 12 Центров общения старшего поколения. В них с начала года прошло более 300 мероприятий, в которых приняли участие 4,3 тысячи человек.

Центры общения старшего поколения — это площадки, где представители серебряного возраста могут заводить новые знакомства, заниматься хобби, вместе ходить на экскурсии, получать новые знания, консультации по различным вопросам, организовывать различные события и праздники, душевно, полезно и увлекательно общаться.

Во всех 12 Центрах регулярно проходят различные лекции и уроки. Например, очередной вебинар Школы активного долголетия был посвящен взаимоотношениям пожилых родителей со взрослыми детьми. Во время вебинара на тему «Безопасность жизнедеятельности пожилого человека» врач Вера Евстафьева доступно и интересно рассказала о рисках и профилактике травматизма на улице, в транспорте и дома.

Также в Центрах проводятся спортивные занятия. Например, в Тяжинском районе для посетителей Центра общения прошла тренировка «В здоровом теле – дух здоровый», которую организовали специалисты спортивного комплекса «Юность». Представители старшего поколения выполнили упражнения на дыхание, звуковую гимнастику, комплекс для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. При этом в Новокузнецке 25 активистов Центра общения старшего поколения Орджоникидзевского района провели очередную зарядку на свежем воздухе, которая переросла в танцевальный марафон.

В августе и сентябре активисты Центров проводили выставки цветов и других растений, выращенных ими на дачных участках, делились секретами ухода за ними и рецептами самых вкусных домашних заготовок на зиму.

С большим удовольствием постоянные гости Центров общения участвуют в литературных часах, праздниках и играх. В начале сентября представители старшего поколения Ленинска-Кузнецкого вместе с пришедшими к ним в гости девятиклассниками посоревновались в веселой викторине на знание школьной программы.

Центры общения старшего поколения Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу ждут посетителей с понедельника по пятницу. Планы мероприятий размещаются на региональной странице сайта Социального фонда России в разделе «Информация для жителей региона»/«Центры общения для людей старшего поколения» https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/.

Фото: ОСФР