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С начала 2024 года Отделение СФР по Кемеровской области компенсировало стоимость полиса ОСАГО 360 гражданам с инвалидностью

В 2024 году Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу компенсировало стоимость полиса ОСАГО 360 жителям региона, имеющим инвалидность. Общая сумма выплат составила более 1,5 миллиона рублей.

Возмещение 50% стоимости полиса ОСАГО положено людям с инвалидностью (в том числе детям), которым автомобиль необходим по медицинским показаниям, и потребность в нем прописана в их индивидуальных программах реабилитации или абилитации (ИПРА). Выплата предоставляется один раз течение календарного года на одно транспортное средство в период действия страховки, в которой указаны сам гражданин с инвалидностью или его законный представитель, а также не более двух других водителей.

«Региональное Отделение СФР предоставит компенсацию проактивно, если все организации, отвечающие за предоставление услуг гражданам с инвалидностью, направили необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов, Единую информационную систему социального обеспечения и реестр Российского союза автостраховщиков. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней, после этого в течение такого же срока выплата перечисляется гражданину», – пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Если сведений в информационных базах нет или они неполные, гражданину или его законному представителю нужно подать заявление на портале госуслуг либо обратиться лично в клиентскую службу регионального Отделения СФР или в МФЦ с полисом ОСАГО и индивидуальной программой реабилитации, в которой указаны медицинские показания для использования транспортного средства. Обратиться за компенсацией можно в течение всего срока действия полиса ОСАГО.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам контакт-центра СФР по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

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18/11/2024
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