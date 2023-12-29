Семь идей, как провести новогодние праздники трезво, от кузбасского врача

Длинные выходные можно и нужно проводить активно и с пользой – уверена психотерапевт Кузбасского клинического наркологического диспансера имени профессора Н.П. Кокориной Ольга Дарсалия.

Врач предложила идеи здорового досуга:

1) Составьте план на год. В Новый год самое время определить цели, строить планы по их осуществлению и исполнять свои заветные мечты.

2) Новогодние каникулы – идеальное время, чтобы от души повеселиться и каждому почувствовать себя ребенком. Сразитесь с друзьями в снежки, слепите во дворе снеговика, прокатитесь на санках с горки, покатайтесь на коньках и лыжах – и вы по-настоящему ощутите снежный вкус зимы!

3) Русская баня и водные процедуры надолго сохранят здоровый дух в здоровом теле!

4) Проведите день новогоднего кинопоказа. Соберите друзей и устройте просмотр фильмов и мультиков, которые создают новогоднюю атмосферу и праздничное настроение.

5) Устройте дома кулинарный день с приготовлением всей семьей вкусной сладкой новогодней выпечки. Это может быть имбирное печенье или печенье с пожеланиями в новом году.

6) Устройтесь поудобнее с кружкой какао в мягком кресле и позвольте себе расслабиться и посвятить время неторопливому чтению любимых книг.

7) Марафон настольных игр – монополия, скрэбл, мафия, крокодил, угадай персонажа, кто-Я, твистер, дженга – вот самый скромный список настольных игр для отличной вечеринки.

Пресс-служба Минздрава Кузбасса