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Сергей Цивилев утвердил проект нового туристического комплекса в Шерегеше

В следующем году на горе Утуя начнут строить новый горнолыжный комплекс. Проект по созданию городка в секторе Е губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обсудил с управляющим партнером АФК «Система» Александром Швейном.

«Важно, что концепция этого комплекса отлично вписывается в ландшафт Горной Шории. В нем учтены различные запросы приезжающих и предусмотрены зоны как для активного отдыха, так и для релакса, прогулочные экотропы. Нужно сделать на территории искусственный водоем, чтобы это место было привлекательным для туристов и в летный период, с водными развлечениями и рыбалкой», — сказал Сергей Цивилев.

Предложенную инвестором концепцию утвердили с учетом внесенных губернатором корректировок. До конца года будет подготовлен финальный мастер-план застройки на площади в 100 гектаров. Половина планируемых посетителей будет размещаться в отеле, еще столько же туристов смогут жить в коттеджах. Для проведения конференций и форумов построят конгресс-центр. На въезде в комплекс будут размещены две вертолетные площадки и большая автомобильная парковка, а по территории можно будет перемещаться только на электромобилях или пешком. Также построят банный комплекс, магазины, кафе, общежитие для персонала.

Как отметил инвестор проекта, весь комплекс будет выполнен в экостиле. Здания и интерьер помещений будут исполнены в оттенках природных цветов, с максимальным остеклением, чтобы подчеркнуть красоту первозданных горных пейзажей и максимально наполнить окружающей красотой все пространство.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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09/10/2023
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