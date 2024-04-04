СФР по Кузбассу обеспечило техническими средствами реабилитации более 23 тысяч жителей региона

В 2023 году Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу обеспечило 23 534 жителя региона с инвалидностью 8 миллионами технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. На эти цели было направлено свыше одного миллиарда рублей.

Обеспечение граждан техническими средствами реабилитации (ТСР) осуществляется в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА), разрабатываемой учреждением медико-социальной экспертизы.

Граждане самостоятельно выбирают, как получить технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия:

- оформить ТСР через Социальный фонд, подав соответствующее заявление;

- приобрести самостоятельно, а затем обратиться в фонд за компенсацией;

- осуществить покупку выбранного ТСР с помощью электронного сертификата в магазине лично или в online-магазинах, подключенных к соответствующей государственной информационной системе.

Электронный сертификат — это запись в реестре, которая привязывается к номеру банковской карты платежной системы «МИР», выпущенной любым банком Российской Федерации. Денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки.

«Сегодня по электронному сертификату можно приобрести более 300 различных средств реабилитации, включая индивидуальные изделия, сделанные на заказ. В 2023 году в Кемеровской области — Кузбассе было выдано 6123 электронных сертификата на 56 852 изделия. На территории нашего региона действует 34 стационарных точки продаж, в которых принимают электронные сертификаты», — рассказала управляющая Отделением Социального фонда России по Кемеровской области — Кузбассу Людмила Бабичук.

Ознакомиться с информацией по вопросам, связанным с получением электронного сертификата, предварительно рассчитать его номинал, можно с помощью Каталога ТСР https://ktsr.sfr.gov.ru. Здесь также доступна информация о стационарных точках продаж и интернет-магазинах.

Заявки на обеспечение техническими средствами реабилитации принимаются на портале Госуслуг, в клиентских службах СФР региона https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/info/~0/7871 и в отделениях МФЦ.

Фото: ОСФР