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Снайперы кемеровского СОБР «Символ» стали лучшими на соревнованиях в Республике Алтай

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу заняли первое место в командном зачете межрегиональных соревнований по снайперской стрельбе, которые состоялись в Республике Алтай.

В состязаниях приняли участие представители силовых ведомств региона, а также сотрудники Росгвардии из Кузбасса и Новосибирской области. Программа соревнований включала шесть упражнений, направленных на проверку профессиональных навыков снайперов. Участники демонстрировали меткость стрельбы в дневное и ночное время, тактическую подготовку, а также умение оказывать первую помощь и эвакуировать условно раненого.

По итогам соревнований первое место в командном зачёте завоевали сотрудники кемеровского СОБР «Символ» с позывными «Ральф» и «Барс». Второе место заняли представители отдела специального назначения «Эдельвейс» ФСИН России по Республике Алтай, третье – сотрудники ОМОН «Шонкор» Управления Росгвардии по Республике Алтай.

Победителей и призёров наградили кубками, грамотами и памятными подарками.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
14/10/2026
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