Собаки, кошки, хорьки и кролик — всего 780 питомцев выехали с хозяевами за рубеж в сопровождении ветсертификатов, оформленных в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора

30 ноября отмечен как Всемирный день домашних животных, чтобы еще раз напомнить людям об ответственности за «братьев наших меньших». Домашние питомцы для многих стали членами семьи, люди берут их с собой на отдых и вывозят за рубеж при переезде на постоянное место жительства. Квалифицированную помощь хозяевам, желающим отправиться за границу вместе со своими питомцами, оказывают специалисты Россельхознадзора.

За 11 месяцев 2024 года года специалисты Сибирского межрегионального управления оформили ветеринарные сертификаты на 780 животных-компаньонов, сопровождавших владельцев в поездках за рубеж авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Так, из Новосибирской области следовали 339 собак и 219 кошек, из Томской области – 81 собака, 47 кошек и 8 хорьков, из Кемеровской области – Кузбасса – 57 собак, 28 кошек и 1 кролик.

На всех животных-компаньонов специалисты ведомства оформили необходимые ветеринарные сертификаты. Кроме того, перед путешествием все питомцы в обязательном порядке были идентифицированы посредством чипирования, осмотрены государственными ветеринарными врачами и имели действующую вакцинацию в соответствии с видовой принадлежностью. Нарушений правил перевозки животных не зафиксировано.

Одним их самых популярных направлений, куда отправились питомцы со своими хозяевами, в текущем году стало Королевство Таиланд. Также получили сертификаты на вывоз животных владельцы, поехавшие в Абхазию, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Монголию, Вьетнам, Индонезию, ОАЭ, Бангладеш, Комбоджу, Боснию и Герцоговину, Грузию, Мексику, Доминикану, Египет, Израиль, Молдавию, Северную Македонию, Сербию, Турцию, Черногорию, Люксембург, Мексику, Японию, а также в страны ЕС.

При этом специалисты ведомства регулярно напоминают владельцам, что при перемещении с животными за пределы территории Российской Федерации необходимо заранее уточнять требования стран-импортеров, куда планируется поездка, поскольку они могут меняться. А если планируется посещение нескольких стран или путешествие транзитом, необходимо узнать ветеринарно-санитарные требования всех государств, на территории которых будет находиться животное.

Заблаговременно перед поездкой владельцы животных имеют возможность внести в систему E-cert все необходимые сведения о животном, маршруте следования и транспортном средстве, что существенно сокращает время оформления ветеринарных сертификатов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также иных местах оформления мелких домашних животных.

Оформить сертификат онлайн можно на официальном сайте Россельхознадзора по ссылке.