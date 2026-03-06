Сотрудницы Росгвардии из Кемерова рассказали о своей службе в составе групп задержания

В преддверии Международного женского дня сотрудницы кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии рассказали, как наравне с мужчинами несут службу в составе групп задержания. Среди них - прапорщик Оксана Воротова и младший сержант Алёна Абдуганиева.

Ежедневно экипажи вневедомственной охраны реагируют на сигналы «тревога», поступающие с охраняемых объектов, участвуют в задержании правонарушителей и оказывают помощь гражданам. В составе групп задержания службу несут и женщины, которые успешно справляются со всеми служебными задачами.

Прапорщик Оксана Воротова служит во вневедомственной охране около 20 лет. Начинала службу Оксана Андреевна еще в структурах МВД. За это время она неоднократно участвовала в задержании подозреваемых в преступлениях, реагировала на сообщения о семейно-бытовых конфликтах и происшествиях на охраняемых объектах, включая случаи массовых нарушений общественного порядка.

По словам сотрудницы, служба в группе задержания требует не только хорошей физической подготовки, но и умения быстро принимать решения в любой ситуации.

«Наша работа требует ответственности, внимательности и выдержки. В любой момент может поступить сигнал тревоги, и нужно действовать быстро и слаженно. За годы службы понимаешь, что главное в нашей профессии – это надежность коллег и готовность помочь людям», - отметила прапорщик Воротова.

Младший сержант Алена Абдуганиева поступила на службу в Росгвардию не так давно. После прохождения стажировки она была назначена на должность сотрудника группы задержания и сегодня вместе с коллегами выполняет задачи по обеспечению безопасности жителей региона.

По словам девушки, выбор профессии во многом определила семейная традиция.

«В моей семье отец и брат были военными, поэтому и я решила пойти в Росгвардию. С детства занимаюсь спортом – вольной борьбой, самбо и дзюдо. Раньше работала тренером, поэтому физическая подготовка помогает и на службе. Я давно думала о такой профессии и рада, что смогла реализовать это решение», - рассказала младший сержант Абдуганиева.

Во вневедомственной охране Росгвардии служат женщины разных возрастов и профессий. Однако в составе групп задержания службу несут немногие. Для такой работы необходима хорошая физическая подготовка, выносливость и навыки самообороны. При этом женщины, которые занимаются единоборствами, поддерживают высокий уровень физической подготовки и готовы к серьезной службе, могут попробовать свои силы в составе групп задержания. В Кузбассе сегодня такие задачи выполняют лишь две сотрудницы. Опыт Оксаны Андреевны, посвятившей службе около двух десятилетий, становится примером для молодых коллег. В свою очередь младший сержант Абдуганиева только начинает свой профессиональный путь, продолжая традиции старших сотрудников и осваивая все тонкости службы.

Фото: Росгвардия