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Сотрудник Росгвардии стал победителем всероссийских соревнований по гиревому спорту

В Чебоксарах сотрудник кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии старший прапорщик Виталий Ткачев стал призером всероссийских соревнований по гиревому спорту среди ветеранов.

В соревновании участвовали 300 атлетов из 51 региона России. В весовой категории более 85 кг. Виталий Ткачев завоевал второе место в дисциплине «Толчок по длинному циклу», совершив 103 подъема. На второй день соревнований спортсмен из Росгвардии одержал уверенную победу в «Двоеборье» до 85 кг. В общей сумме выполнив 250 подъёмов.

Спортсмен признался, что не останавливается на достигнутом и теперь готовиться к очередным соревнованиям всероссийского уровня, которые пройдут в конце апреля в городе Томск.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
15/04/2024
Спорт
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