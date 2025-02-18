Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка начали принимать участие в акциях, посвященных празднику 23 февраля.

Сегодня в юные участники дорожного движения из детского сада №242 Центрального района, вручая поздравительные открытки, желали всем водителям безопасных дорог, здоровья и, конечно, просили соблюдать Правила дорожного движения.

Водители приятно удивлялись, получая такие поздравления, улыбались и выражали слова благодарности ребятам. Трогательные обращения деток не оставили равнодушными ни одного водителя сильного пола. Кто-то начинал улыбаться, уже издалека, увидев яркую команду в светоотражающих жилетах.

Призыв соблюдать ПДД из уст детей звучит особенно убедительно.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области