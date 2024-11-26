Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка посетили Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий

Полицейские провели беседу со студентами о соблюдении правил дорожного движения. Также показали видеоролики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей.

Особое внимание обратили на то, как часто инспекторы сталкиваются с ситуациями, когда несовершеннолетние попадаются за управлением транспортного средства, не имея на это прав. Чтобы таких случаев стало меньше, рассказали учащимся о той ответственности, которая их ждет за данное нарушение.

В конце встречи инспекторы ответили на все интересующие вопросы ребят.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области