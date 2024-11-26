Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка посетили Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий
Полицейские провели беседу со студентами о соблюдении правил дорожного движения. Также показали видеоролики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей.
Особое внимание обратили на то, как часто инспекторы сталкиваются с ситуациями, когда несовершеннолетние попадаются за управлением транспортного средства, не имея на это прав. Чтобы таких случаев стало меньше, рассказали учащимся о той ответственности, которая их ждет за данное нарушение.
В конце встречи инспекторы ответили на все интересующие вопросы ребят.
Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области
26/11/2024