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Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка посетили Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий

Полицейские провели беседу со студентами о соблюдении правил дорожного движения. Также показали видеоролики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей.

Особое внимание обратили на то, как часто инспекторы сталкиваются с ситуациями, когда несовершеннолетние попадаются за управлением транспортного средства, не имея на это прав. Чтобы таких случаев стало меньше, рассказали учащимся о той ответственности, которая их ждет за данное нарушение.

В конце встречи инспекторы ответили на все интересующие вопросы ребят.

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
26/11/2024
Образование
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Новокузнецк
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