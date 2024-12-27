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Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в родительском собрании специальной школы-интернат №88

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка в рамках профилактического мероприятия «Каникулы» приняли участие в родительском собрании специальной школы-интернат №88 Кузнецкого района.

«Каждый взрослый человек является учителем, показывающим пример для подражания. Необходимо помнить, что дети с точностью повторяют все действия старшего поколения. Наша задача – показать юным участникам дорожного движения, как необходимо вести себя на дороге. И тогда детство будет безопасным», - с таким призывом в преддверии длительных зимних каникул инспекторы обратились к родителям и напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

Рассказали о правилах перевозки юных пассажиров на личном транспорте, о дорожных ловушках и о том, как их избежать, о правилах безопасного перехода проезжей части. Также рассказали об опасности катания детей с несанкционированных горок, выходящих на проезжую часть или вблизи нее.

 

 

 

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области

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27/12/2024
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