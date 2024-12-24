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Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в викторине «Знатоки ПДД»

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в викторине «Знатоки ПДД» среди учеников школы №53 Орджоникидзевского района. 2 команды показали свои знания безопасного поведения на дороге. Ребята выполнили 5 заданий. На разминке вспомнили правила перехода, затем отвечали на вопросы из вытянутых билетов. В третьем задании капитаны рисовали на карте безопасный путь до школы. После чего в показанных мультфильмах икали ошибки пешеходов. В заключении дети подбирали недостающие слова в предложениях по правилам дорожного движения. Со всеми заданиями школьники справились на отлично, с такими знаниями правил дорожного движения каникулы будут безопасными.

Также полицейские провели мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов для родителей и школьников младших классов. Все присутствующие самостоятельно изготовили яркие брелоки в новогодней тематике, которые разместят на верхней одеже юных участников дорожного движения. Благодаря таким предметам каждый пешеход станет заметней на дороге в темное время суток.

 

 

 

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
24/12/2024
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