Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в викторине «Знатоки ПДД» среди учеников школы №53 Орджоникидзевского района. 2 команды показали свои знания безопасного поведения на дороге. Ребята выполнили 5 заданий. На разминке вспомнили правила перехода, затем отвечали на вопросы из вытянутых билетов. В третьем задании капитаны рисовали на карте безопасный путь до школы. После чего в показанных мультфильмах икали ошибки пешеходов. В заключении дети подбирали недостающие слова в предложениях по правилам дорожного движения. Со всеми заданиями школьники справились на отлично, с такими знаниями правил дорожного движения каникулы будут безопасными.

Также полицейские провели мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов для родителей и школьников младших классов. Все присутствующие самостоятельно изготовили яркие брелоки в новогодней тематике, которые разместят на верхней одеже юных участников дорожного движения. Благодаря таким предметам каждый пешеход станет заметней на дороге в темное время суток.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области