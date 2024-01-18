Совет молодежи «Южного Кузбасса» подвел итоги года

Активисты совета молодежи «Южного Кузбасса» подвели итоги года за круглым столом. За 12 месяцев компания реализовала порядка 40 мероприятий при активном участии своих молодых работников.

Члены совета молодежи «Южного Кузбасса» участвовали в весенних корпоративных и городских субботниках, высаживали деревья. В городском парке Междуреченска при участии молодых угольщиков появилась новая Аллея памяти, а на бульваре Медиков – памятная аллея в честь 20-летия «Мечела». В числе добровольцев активисты совета приняли участие в областном фестивале «Экофест-2023» в Шерегеше, междуреченской акции «Батарейки, сдавайтесь!» и городском экологическом велоквесте.

Председатель совета молодежи «Южного Кузбасса» Алена Гурьева посетила российский слет лидеров молодежных советов в Солнечногорске, где представители более 50 организаций пообщались, обменялись опытом и совместно разработали концепцию Всероссийского сообщества лидеров молодежных советов компаний.

Команда молодых инженеров «Южного Кузбасса» ежегодно участвует в международном инженерном чемпионате CASE-IN, в 2023 году «Южане» вошли в тройку лидеров отборочного этапа и в ТОП-6 в финале.

Члены совета молодежи компании организовывают праздники для детей работников, проводят профориентационные квесты и экскурсии, не остаются в стороне от спортивных мероприятий. В летней общегородской молодежной спартакиаде сборная «Южного Кузбасса» заняла третье место. На ежегодной корпоративной спартакиаде представители совета молодежи проводят конкурсы и игры для подрастающего поколения. Команда молодежи компании вошла в пятерку лучших на кибертурнире среди команд промышленных предприятий Кузбасса по игре «Дота 2».

Ярким мероприятием совета молодежи в юбилейном для «Южного Кузбасса» году стал молодежно-туристический слет в Шерегеше, организованный компанией. Тридцать человек совершили массовый спуск с горы Зеленой на лыжах и сноубордах, держа флаги 20-летия «Мечела» и 30-летия «Южного Кузбасса».

В преддверии Нового года команда молодых активистов в компании Деда Мороза, Снегурочки и талисмана компании Мечеленка посетила с подарками многодетные семьи сотрудников и семьи, воспитывающие детей особой заботы.

«Ежегодно мы принимаем в свои ряды десятки молодых людей. Несколько месяцев назад мы провели традиционное посвящение в молодые специалисты, на котором участники пообщались в неформальной обстановке и прошли «помазание углем». Убежден, многие из этих парней и девушек в скором времени вольются в наш дружный совет молодежи», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»