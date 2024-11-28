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Специалисты Отделения СФР по Кемеровской области провели урок пенсионной и социальной грамотности для 50 будущих бухгалтеров

Азы пенсионной и социальной грамотности освоили 50 студентов 1-3 курсов специальности «Экономика и бухгалтерский учет» Кемеровского горнотехнического техникума имени В.Г. Кожевина на уроке, который провели специалисты регионального Отделения СФР. Занятие состоялось в рамках информационно-разъяснительной кампании по повышению пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи, которая проходит каждую осень по всей России.

Специалисты Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу ознакомили будущих бухгалтеров с формированием пенсии и важностью официального оформления трудовых отношений. Учащимся также рассказали о способах расходования материнского капитала, о выплатах работающим гражданам – больничных и пособиях, связанных с рождением и уходом за детьми.

Для закрепления знаний студенты колледжа вместе со специалистами Отделения Социального фонда по Кемеровской области сыграли в викторину «Кто хочет стать пенсионером», в ходе которой они выбирали варианты ответов на вопросы о возрасте выхода на пенсию и видах пенсий, размере материнского капитала и о пособиях, связанных с материнством и детством.

В конце занятия студентам подарили учебник «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни», который подготовлен специально для молодежи и содержит полезную информацию о системе пенсионного обеспечения в нашей стране.

Занятия по повышению пенсионной и социальной грамотности проходят и в других ссузах региона. Информационная кампания проводится в образовательных учреждениях во всех регионах России уже более 10 лет. Ее цель — формирование у молодежи пенсионной и финансовой культуры, понимания личной ответственности каждого за свое будущее.

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Фото: ОСФР

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28/11/2024
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