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Специалисты Россельхознадзора участвуют в проверке знаний негосударственных ветеринарных специалистов, уполномоченных на оформление ВСД в электронном виде

В целях реализации норм федерального законодательства и, в первую очередь, Правил аттестации специалистов в области ветеринарии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.11.2016 г. №1145, в регионах действуют специальные аттестационные комиссии.

Их цель — проверка знаний специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, а также актов, регламентирующих вопросы осуществления ветеринарной сертификации, и практических навыков оформления ветеринарных сопроводительных документов.

В состав аттестационных комиссий входят представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии, территориального органа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), отраслевых союзов (ассоциаций, общественных организаций) в области ветеринарии, образовательных организаций, а также организаций, осуществляющих обучение и реализующих образовательные программы среднего профессионального или высшего образования в области ветеринарии.

Аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, порядок которого утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации №212 от 03.05.2017г. и включает в себя компьютерное тестирование и выполнение практического задания по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде.

В течение 2024 года представители Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора принимали участие в работе Комиссий в соответствии с утверждёнными графиками работы.

Так, в Новосибирской области с января по ноябрь 2024 года проведено пять заседаний аттестационной комиссии, по итогам которых аттестовано 5 претендентов.

В Кемеровской области — Кузбассе проведено 3 заседания, в ходе которых успешно аттестован 1 ветеринарный специалист и 5 — не аттестовано.

В Томской области в отсутствие претендентов на аттестацию заседания не проводились.

Следует отметить, что получившие положительную оценку Комиссии специалисты впоследствии имеют право работать по всей территории Российской Федерации.

Общество
kuzbassnews.ru
26/11/2024
Общество
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