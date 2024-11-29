Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора активно применяют в работе мобильное приложение «Инспектор»

В 2024 году специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора продолжают вести работу с приоритетным акцентом на поддержание открытого диалога с хозяйствующими субъектами. Одним из современных и своевременных форматов проведения контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий является мобильное приложение «Инспектор».

В настоящее время наиболее активно МП Инспектор применяется при дистанционной оценке соответствия соискателей лицензии и лицензиатов лицензионным требованиям, осуществляющих деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Кроме того, функционал приложения позволяет в режиме видеосвязи провести профилактический визит в рамках реализации полномочий Службы по месту осуществления деятельности контролируемого лица с сохранением записи самой беседы. Неоднократные профилактические визиты состоялись по инициативе самих хозяйствующих субъектов, когда организация или индивидуальный предприниматель самостоятельно обращаются в надзорное ведомство.

Это позволяет стимулировать добросовестное отношение к соблюдению законодательства и способствовать снижению рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  не увеличивая административную нагрузку на бизнес.

Для начала работы в МП «Инспектор» его необходимо установить на устройство, инструкция по работе с которым доступна по ссылке.

Общество
kuzbassnews.ru
29/11/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus