Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора активно применяют в работе мобильное приложение «Инспектор»

В 2024 году специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора продолжают вести работу с приоритетным акцентом на поддержание открытого диалога с хозяйствующими субъектами. Одним из современных и своевременных форматов проведения контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий является мобильное приложение «Инспектор».

В настоящее время наиболее активно МП Инспектор применяется при дистанционной оценке соответствия соискателей лицензии и лицензиатов лицензионным требованиям, осуществляющих деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Кроме того, функционал приложения позволяет в режиме видеосвязи провести профилактический визит в рамках реализации полномочий Службы по месту осуществления деятельности контролируемого лица с сохранением записи самой беседы. Неоднократные профилактические визиты состоялись по инициативе самих хозяйствующих субъектов, когда организация или индивидуальный предприниматель самостоятельно обращаются в надзорное ведомство.

Это позволяет стимулировать добросовестное отношение к соблюдению законодательства и способствовать снижению рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, не увеличивая административную нагрузку на бизнес.