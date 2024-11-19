Спецназ Росгвардии испытал оружие, переданное жителями Кузбасса для борьбы с дронами

В Кузбассе сотрудники спецподразделения ОМОН «Оберег» Росгвардии провели испытания гладкоствольных ружей, переданных неравнодушными жителями региона для противодействия вражеским беспилотникам. В условиях специальной военной операции FPV-дроны представляют серьёзную угрозу, и эффективным способом их нейтрализации остаётся физическое уничтожение с использованием гладкоствольного оружия.

Испытания прошли на площадке одного из охотничьих клубов кемеровского округа. Мастер-класс по стендовой стрельбе для бойцов провёл опытный инструктор Артём Носов, который объяснил, как эта тренировка помогает отрабатывать навыки поражения движущихся целей, имитирующих дроны противника. «Стендовая стрельба позволяет приобрести важные навыки: точность выстрела, быструю реакцию и уверенность в обращении с оружием. Для бойцов, отправляющихся в зону спецоперации, это крайне важно», — отметил инструктор.

На учениях использовались разные модели гладкоствольных ружей — двуствольные, самозарядные образцы отечественного и иностранного производства. В ходе испытаний бойцы оценивали не только тактико-технические характеристики оружия, но и его особенности, такие как удобство снаряжения и использование предохранителей.

Сотрудник ОМОН «Оберег» с позывным «Фанат» поделился своим мнением о проведённой тренировке: «Использование ружья против дронов оправдано. За счёт широкой зоны поражения дробью ружьё позволяет более эффективно поражать цель, чем автоматическое оружие. В условиях спецоперации это может спасти жизни».

Росгвардейцы выражают благодарность неравнодушным кузбассовцам за их поддержку и помощь. Переданное оружие повышает боевую подготовку и безопасность бойцов, создавая дополнительные возможности для защиты от угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов.

В Росгвардии отмечают, что каждый неравнодушный житель Кузбасса может передать своё охотничье оружие для нужд специальной военной операции. Для этого необходимо обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства, где специалисты помогут с оформлением и передачей оружия. В настоящее время для поддержки СВО в Кемеровской области собрано и передано бойцам более 200 единиц гладкоствольного оружия, половину из которых предоставили неравнодушные жители Кузбасса.

Фото: Росгвардия