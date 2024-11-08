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Стрелки СОБР Росгвардии стали лучшими среди спортсменов-силовиков Кузбасса

В Кемерове в тире областного отделения «Динамо» прошли соревнования по стрельбе из боевого оружия, посвященные празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел. Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу одержали безоговорочную победу.

Лучшим стрелкам Росгвардии предстояло на время поразить мишень из пистолета Макарова на дистанции 25 метров с переносом огня по фронту. Их соперниками стали спортсмены из силовых ведомств региона, в том числе ГУФСИН, УФСБ и МВД. В результате упорной борьбы росгвардейцы заняли первое место в командном зачете, опередив своих ближайших конкурентов – команду УФСБ. Тройку призеров замкнули стрелки из МВД.

Кроме того, двое представителей СОБР Росгвардии заняли первое и третье места в личном первенстве. По традиции победители и призеры были отмечены медалями и кубками соревнований. 

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/11/2024
Спорт
Кемерово
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