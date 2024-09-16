Суд отменил поднадзорному жителю Кузбасса одно из ограничений, так как это мешало его работе

37-летний житель Мариинска, ранее освободившийся условно-досрочно из исправительной колонии, с осени 2021 года обязан 8 лет находиться под административным надзором с обязательной явкой на регистрацию в органы внутренних дел два раза в месяц. Однако в связи с тем, что такое количество явок на регистрацию влияет на качество и скорость его работы, мужчина обратился в суд с просьбой частично отменить наложенные судом ограничения.

В Мариинский городской суд Кемеровской области с административным исковым заявлением к органам внутренних дел обратился местный житель, ранее освободившийся из мест лишения свободы условно-досрочно, где он отбывал наказание за имущественные преступления. Решением суда осенью 2021 года после освобождения ему назначен административный надзор сроком на 8 лет с ограничением в виде обязательной явки один раз в месяц на регистрацию в органы внутренних дел. После освобождения мужчина допускал нарушения этого ограничения, в связи с чем ему была установлена ещё одна ежемесячная явка на регистрацию.

После установления дополнительного ограничения мариинец больше не нарушал условия административного надзора. А весной 2024 года мужчина устроился на работу электромонтажником с осуществлением трудовой деятельности вахтовым методом, в связи с чем двукратная явка на регистрацию в течение месяца стала отнимать у него много времени на дорогу, что влияло на качество и скорость его работы.

По этой причине он и обратился в суд с просьбой отменить одну из ежемесячных явок в органы внутренних дел.

Представитель органов внутренних дел и прокурор не возражали против удовлетворения заявленных требований.

Рассмотрев административное дело, суд принял во внимание положительную характеристику административного истца по месту работы, наличие официального трудоустройства, а также отсутствие сведений о совершении им преступлений. Учёл суд и то, что мужчина в течение последних двух лет не допускает нарушения установленных ему ограничений.

«Назначение административных ограничений не должно несоразмерно ограничивать право поднадзорного лица на труд», – говорится в решении суда.

В результате суд удовлетворил требования мариинца, отменив административное ограничение в виде одной явки, обязав являться в органы внутренних дел для регистрации лишь один раз в месяц.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд