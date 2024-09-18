Суд признал виновной жительницу Кемеровского округа, которая совершила умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Подсудимая пошла в гости к своей подруге, чтобы пообщаться и выпить немного алкоголя. По дороге она приобрела две бутылки пива объемом 1,5 литра.

Когда она пришла в дом, они с хозяйкой дома прошли в помещение кухни, сели за обеденный стол, общались и употребляли спиртные напитки. Муж подруги сидел в комнате в кресле и смотрел телевизор, отказался с ними сидеть и употреблять спиртное.

На протяжении всего времени, пока она находилась в доме, мужчина оскорблял её и свою жену грубой нецензурной бранью. Подсудимая считает, что он провоцировал её на конфликт. Сначала она старалась игнорировать хозяина дома, но он не останавливался, его агрессия возрастала, он всё обиднее и обиднее её оскорблял.

Потом он ей стал ей кричать, чтобы она уходила домой, она пыталась его успокоить и не конфликтовать. Подруга плохо слышит, поэтому она не реагировала на замечания супруга, и продолжала спокойно сидеть за столом.

В какой-то момент у неё закончилось терпение, она посчитала, что мужчина задевает её человеческое достоинство своими оскорблениями. Она его в свою очередь не оскорбляла.

Её охватила злость, она встала из-за стола молча, взяла полено, которое находилось на кирпичной печи в кухне, прошла в комнату, где сидел в кресле муж подруги, и с размахом нанесла поленом, которое держала в правой руке, сильный удар по левой стороне тела потерпевшего, в район плеча, затем нанесла второй удар в район левого плеча.

От её ударов мужчина закричал от боли, она сильно испугалась, бросила полено и выбежала из дома.

В результате умышленных противоправных действий подсудимой, потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью.

Судом женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: Кемеровский районный суд