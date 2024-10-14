Судом постановлен приговор жителю Кемеровского округа, который причинил вред здоровью своей знакомой.

Подсудимый находился дома со своей сожительницей, в вечернее время к ним в гости пришла знакомая, с которой они стали распивать спиртные напитки.

В ходе распития спиртного он уснул за кухонным столом, однако сквозь сон он слышал, как подруги разговаривали.

В какой-то момент он услышал, как приятельница позвала его сожительницу пойти в гости к мужчинам, на что получила согласие.

Он очень сильно разозлился, и решил проучить соседку, что бы та больше не звала его женщину в гости к чужим мужчинам.

В этот момент он встал из-за стола и увидел, как сожительница направляется к выходу из дома, а приятельница в этот момент ещё сидела на кухонном диване за столом. Он схватил своей правой рукой табурет, подошёл к подруге, замахнулся на неё табуретом, и нанёс ей один удар сиденьем табурета в область головы, после чего бросил табурет на пол, прошёл в спальную комнату, и лёг спать.

Судом данный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Фото: Кемеровский суд