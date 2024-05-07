Супруги Хабибулины из Тяжинского округа отпраздновали золотую свадьбу

Сотрудники органа ЗАГСа провели торжественную перерегистрацию брака по случаю 50-летнего юбилея их совместной жизни. Супругам Хабибулиным вручили подарки от губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева и поздравительный адрес от главы Тяжинского муниципального округа Виктора Ефремовича Сереброва. Леонид Владимирович и Вера Ильинична поставили свои подписи в Почётной книге юбиляров супружеской жизни и в знак бесконечной любви обменялись кольцами.

Леонид Владимирович родился в селе Преображенка. После окончания восьми классов, отправился учиться на тракториста. Успешно прошел срочную воинскую службу и стал работать на алюминиевом заводе в городе Красноярске. Вскоре вернулся в родное село, где на вечерках приглянулась ему девушка Вера из деревни Черемшанка, трудившаяся в детском саду.

В 1974 году Вера Ильинична и Леонид Владимирович решили пожениться. Впереди новобрачных ждала счастливая, наполненная событиями семейная жизнь. Работали в колхозе «Восход»: он – токарем и механизатором, она – санитаркой в фельдшерско-акушерском пункте.

Вот уже полвека супруги живут в любви и согласии. Вместе они вырастили и воспитали двоих детей: сына Сергея и дочь Юлию, которые подарили им троих внуков – Сергея, Степана и Вадима, который в настоящее время находится в зоне СВО. Есть у юбиляров и правнучка Алина.

Супруги Хабибулины очень приветливые и общительные люди. Юбиляры не утратили бодрости духа, интереса к жизни. Леонид Владимирович и Вера Ильинична очень дорожат совместно прожитыми годами, а на вопрос о секрете их семейного счастья дружно отвечают: «Взаимное уважение, доверие, огромное терпение и, конечно же, любовь».