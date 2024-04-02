Свидетель битвы за Москву

31 марта 2024 года ветеран НкАЗа, труженик тыла Иван Ильич Золотов отметил свое 90-летие.

Начало Великой Отечественной войны Иван Ильич встретил девятилетним ребенком в родной деревне Шебеденюшка Ивановского сельсовета Березовского района Рязанской области.

- Немцы до нашей деревни не дошли километра три, - вспоминает Иван Ильич. - Все горело вокруг – мы зарево видели, заходили за наш дом и смотрели, как сражение идет. В колхозном яблоневом саду было множество солдат с пушками. Было страшно – говорили, что фашисты детей в колодцы бросают. А нас у мамы четверо было – никуда из родного дома она с нами уйти не могла. И ложась спать, мы не знали, что случится завтра – устоят наши, или прогонят врага? Прогнали!

Это потом Иван Ильич узнает, что стал свидетелем битвы за Москву, видел, как советские войска дали отпор немецким захватчикам во время «генерального наступления». А тогда он был испуганным маленьким мальчиком, чей отец ушел на фронт в первые дни войны.

В 11 лет Ваня пошел работать в колхоз. Вместе с другом пахал землю.

- У меня было две лошади и двухлемешный плуг, а у друга, Леньки Симакина, еще и борона. И мы ходили по полю друг за другом, и вспахивали по два гектара земли. Про нас даже на информационной доске в правлении колхоза написали!

В 1949 году Ивана Золотова отправили в ФЗО в город Сталинск (ныне Новокузнецк), где он получил профессию «штукатур-маляр».

- Мне 17 лет было, и штукатуром я быть не хотел, - улыбается Иван Ильич. – Поэтому приложил все усилия, чтобы стать слесарем, а потом сварщиком цветных металлов – это было почетно!

Профессия сварщика и свела Ивана Золотова с алюминиевым заводом – он работал на строительстве второй промплощадки, варил ошиновку для электролизных ванн.

- Там до сих пор есть моя работа! Где стыки, стоит мое личное клеймо «ноль» - это как знак качества, чтобы было ясно, кто сделал! Я хоть и не числился на алюминиевом заводе, но все время работал на нем – участвовал в строительстве всех корпусов второй площадки, основная моя работа была на изготовлении ошиновки.

В конце восьмидесятых Иван Ильич окончательно перешел работать на НкАЗ в цех товаров народного потребления, откуда в 2000 году ушел на пенсию.

- Несмотря ни на что, жизнь у меня сложилась хорошая! – говорит в конце нашей беседы Иван Ильич. - Ведь главное, что – главное, не унывать! И работу делать хорошо, и жить по-честному, и тогда все будет получаться!

Фото: Валентина Лангуева