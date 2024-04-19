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Турнир по мини-футболу «Кубок Шефа» прошел в Тяжине

В соревнованиях приняли участие обучающиеся 2011-2012 годов рождения. В спорткомплексе «Юность» собрались 6 команд – «Авангард» (город Боготол), «Атлетик» (город Ачинск), «Запад» (сборная городов Ачинск и Боготол), команда «ДЮСШ Тисуль» (Тисульский муниципальный округ), «Юность 1» и «Юность 2» (Тяжинский муниципальный округ).
По итогам соревнований победу одержала команда «Авангард» (город Боготол). На втором месте «Юность 2» (Тяжинский округ) и третье место досталось команде «ДЮСШ Тисуль» (Тисульский округ). Лучшим игроком турнира признан Александр Евсеев из команды «Юность 2».
Команды, ставшие победителями и призерами традиционного турнира по мини-футболу «Кубок Шефа» награждены Почетными грамотами и медалями.

 

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kuzbassnews.ru
19/04/2024
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