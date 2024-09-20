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Учительница из Кузбасса обнаружила и сдала в Росгвардию найденное оружие

В Кузбассе инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выразили благодарность педагогу за гражданский поступок.

В офис приема граждан лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Яйскому округу обратилась местная жительница и передала огнестрельную находку. По словам 45-летней учительницы, она обнаружила сверток с ружьем под ванной в квартире покойной родственницы. Понимая, что хранение такого предмета может представлять опасность и иметь серьезные юридические последствия, женщина решила немедленно сдать находку сотрудникам Росгвардии.

Стражи правопорядка приняли от женщины неучтенное одноствольное ружье ИЖ-18 двадцатого калибра и выразили ей благодарность за проявленную бдительность. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончании которой сельчанка может получить денежное вознаграждение в размере до 7 000 рублей в рамках профилактической операции «Оружие».

Росгвардия напоминает, добровольная выдача незаконного оружия предполагает освобождение от уголовной ответственности и денежное поощрение. Вместе с тем, выданное гладкоствольное оружие может быть направлено в зону СВО для помощи нашим бойцам в борьбе с вражескими дронами. Инспекторы Росгвардии подчеркивают, что любой неравнодушный житель Кузбасса может передать охотничье оружие для нужд СВО. Для этого необходимо обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Специалисты ведомства объяснят процедуру и помогут с передачей оружия.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Яя
kuzbassnews.ru
20/09/2024
Общество
Яя
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