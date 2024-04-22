Удаленный багажный терминал Аэропорта Новокузнецк принял участие в Grelka Fest

20 апреля в честь закрытия горнолыжного сезона в Шерегеше, где расположен удаленный багажный терминал, аэропорт Новокузнецк провел беспроигрышную лотерею и совместно с базовым перевозчиком и партнерами разыграл тур на двоих в Махачкалу. На знаменитом спуске в купальниках авиагавань представила Мисс Кузбасс 2023 Анна Скопа.

С главной сцены Grelka Fest организаторы запустили десятки бумажных самолетиков. Но только на некоторых были буквы М А Х А Ч К А Л А. Зрители, поймавшие счастливые самолетики, получили брендированные полезные подарки для своих путешествий, а первый правильно ответивший на вопрос об аэропорте, получил главный приз – тур в Дагестан. Счастливчиком оказался томич Александр Будаков.

«У меня эмоции сейчас запредельные. Я первый раз в жизни выиграл в конкурсе. Со мной не было такого раньше! Я благодарен за все. Я приехал на "Грелку" отметить день рождения друга и не думал, что мне так повезет. Еще не решил, что буду делать в Махачкале, но уверен, что это будет прекрасное путешествие. Обязательно попробую какой-нибудь вкусной местной еды, посмотрю на достопримечательности. В общем, круто проведу время!» - поделился впечатлениями Александр Будаков.

«Новые сервисы, направления, уровень гостеприимства аэропорта – важные составляющие нашей работы. Мы рады видеть у себя пассажиров со всей страны. И стремимся быть привлекательными как для партнеров-авиакомпаний, так и для путешественников», - прокомментировал генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Напомним, прямые рейсы в Махачкалу будут доступны пассажирам аэропорта Новокузнецк уже со 2 мая на летний сезон отпусков.

Для справки: Удаленный багажный терминал аэропорта Новокузнецк, открытый осенью 2022 года, второй сезон подряд делает путешествия туристов на курорт Шерегеш комфортнее. Бронирование услуги доступно при покупке авиабилета на сайте перевозчика для пассажиров, совершающих прямые перелеты по направлениям Новокузнецк ⇆ Сочи, Новокузнецк ⇆ Казань и Новокузнецк ⇆ Санкт-Петербург. Благодаря ей туристы могут получить и сдать снаряжение и чемоданы не в Новокузнецке, а в десятках метров от подъемника в Секторе А – в сервисном центре Belka.

Фото: аэропорт "Новокузнецк"