Управление Россельхознадзора информирует о необходимости уведомления о доставке подкарантинной продукции, вывезенные из карантинной фитосанитарной зоны

В связи с многочисленным поступлением обращений в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по вопросу немедленного извещения о доставке продукции растительного происхождения в сопровождении карантинного сертификата Управление сообщает, что заявитель либо его уполномоченный представитель обязан осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции и направить в территориальный орган Управления Россельхознадзора извещение о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов.

Извещение направляется в Управление Россельхознадзора одним из следующих способов:

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

- посредством факсимильной связи, на адрес электронной почты, размещенной на официальном сайте Управления Россельхознадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Извещение может быть подано заявителем или его уполномоченным представителем лично в Управление Россельхознадзор.

Обязанности собственника подкарантинной продукции или уполномоченного им лицо определены:

- п. 8 ст. 21, п. 1, 2 ч. 1 ст. 32, Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

- п. 3, 5, 6 «Порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов», утвержден Приказом Минсельхоза России № 425 от 28.07.2020

Напомним, к подкарантинной продукции относятся растения, растительная продукция, тара, упаковка, в том числе упаковочные материалы, грузы, почва, организмы или материалы, которые могут быть носителями карантинных объектов и (или) способствовать их распространению и в отношении которых необходимо принятие карантинных фитосанитарных мер, а к подкарантинным объектам - земельные участки любого целевого назначения, здания, строения, сооружения, резервуары, места складирования (помещения), оборудование, транспортные средства, контейнеры, иные объекты, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.

На территории Кузбасса получения консультацию по вопросам погашения карантинного сертификата можно в отделе фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по телефону: 8 (3842) 36-15-80, извещение о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов направить на адрес электронной почты: [email protected]