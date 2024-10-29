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Урок финансовой грамотности прошел в Тяжинском агропромышленном техникуме

Со студентами, обучающимися по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» о финансах поговорили председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин и руководитель дополнительного офиса Сбербанка России в поселке Тяжинский Татьяна Юрьевна Митина.
На уроке обсудили, какими знаниями и компетенциями, должен обладать финансово грамотный человек. В разговоре затронули такие важные вопросы как личное финансовое планирование, цифровая грамотность, кредитование, инвестиции, страхование, финансовая безопасность.
Также речь шла о роли законодательных органов власти и депутатов в формировании бюджетов. Студенты узнали о том, как граждане оказывают непосредственное влияние на бюджетный процесс. Это становится возможным благодаря участию в региональной программе инициативного бюджетирования.
В ходе живого диалога ребята получили ответы на все интересующие их вопросы. Встреча прошла в рамках реализации проекта «Финансовая грамотность с «Единой Россией».

Фото: Тяжинский агропромышленный техникум

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/10/2024
Образование
Тяжин
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