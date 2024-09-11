Уроки финансовой грамотности прошли в Тяжинском агропромышленном техникуме

Во время занятий, посвященных Дню финансиста, студенты посмотрели видеоролики и презентации, которые помогли им лучше понять различные аспекты финансовой деятельности. Ребята узнали о различных видах мошенничества, связанных с финансами, и о том, как избежать обмана со стороны злоумышленников.

Также на уроках обсуждались вопросы, связанные с использованием банковских карт и открытием собственного бизнеса. Проведение таких занятий способствует формированию у студентов ответственного отношения к финансам.