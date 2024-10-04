Успехи детей – признание учителей!

В преддверии Дня учителя в гимназии «10 имени Ф.М. Достоевского после ремонта открылся спортивный зал. Средства на реконструкцию были выделены компанией РУСАЛ по Соглашению с Правительством Кузбасса.

Теперь здесь уложен специальный паркетный пол, пружинящий, позволяющий юным баскетболистам оттачивать свои навыки ведения мяча и забрасывания его в кольцо, установлены полимерные щиты со специальными кольцами, обновлено освещение и приведена в порядок вентиляция.

Вообще, баскетбол в большом почете среди гимназистов. Трое учениц уже отобраны в сборные команды страны., а счет завоеванных мальчишками и девчонками кубков и медалей, перевалил за сотню.

Во время торжественного открытия спортивного зала гимназические баскетболисты показали мастер-класс по умению владения мячом, а потом рванули отрабатывать броски.

- Отдохнули бы, выходные скоро, - улыбается директор школы Татьяна Порядина. И признается: - Спортивный зал у нас постоянно занят, ребята тренируются, приходят после уроков. Так что обновленный зал простаивать не будет!

Кстати, в прошлом году Компания профинансировала благоустройство пришкольной территории: новый ровный асфальт, бордюры, удобные подъездные пути, хорошее освещение. На очереди - благоустройство Сквера выпускников, тоже созданного на средства алюминщиков в этом году. Он расположился аккурат между гимназией и воркаут-площадкой (тоже, кстати, построенных на деньги РУСАЛа), так что скоро юные спортсмены будут выходить на пробежки под сенью деревьев, высаженных бывшими учениками гимназии.

Для учителей признанием являются успехи учеников. В десятой гимназии такое признание имеется, а глядя на счастливые глаза педагогов, которые уже продумывают какие уроки и тренировки будут проводить в обновленном спортзале, становится ясно – еще много ребят свяжут свою жизнь со спортом благодаря влюбленным в свое дело учителям. И помощи Компании РУСАЛ, поддерживающей спортивные начинания!

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа