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В аэропорту Новокузнецка транспортные полицейские задержали авиапассажира, нарушавшего общественный порядок во время посадки в самолёт

В дежурную часть линейного пункта полиции в аэропорту города Новокузнецка от представителя авиакомпании поступило сообщение о том, что на борт самолета, вылетающего из Новокузнецка в Москву, требуются сотрудники транспортной полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что 46-летний житель Самарской области возвращался домой с работы вахтовым методом и во время посадки в самолёт, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и выражался грубой нецензурной бранью. Командир воздушного судна принял решение отказать ему в дальнейшей перевозке.

Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили нарушителя общественного порядка в дежурную часть, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство).

 

 

Фото Новокузнецкого ЛО МВД России

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kuzbassnews.ru
02/12/2024
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