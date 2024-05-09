В Белове состоялись мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы

На центральной площади города сотрудники транспортной полиции во главе с начальником ЛО МВД России на станции Белово полковником полиции Дмитрием Моргуном и председателем общественного совета почтили память своих коллег, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, ушедших из жизни в мирное время, минутой молчания и возложили к мемориальному комплексу «Героям-беловчанам».



Накануне и в день 79-й годовщины Победы сотрудники ЛО МВД России на станции Белово приняли участие в ежегодной акции «Георгиевская лента». Всем, кто в эти дни находится в пути, участники акции дарили георгиевские ленточки, которые являются официальным символом Дня Победы и олицетворяют собой подвиг солдат во имя своего Отечества.



Кроме того, каждый из транспортных полицейских лично принял участие в акции «Свеча памяти». На главной городской площади участники выложили из нескольких тысяч свечей силуэт знаменитой боевой машины «Катюша».

Текст и фото: пресс-секретарь ЛО МВД России на ст.Белово - Виктория Сидорова