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В Белове состоялись мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы

На центральной площади города сотрудники транспортной полиции во главе с начальником ЛО МВД России на станции Белово полковником полиции Дмитрием Моргуном и председателем общественного совета почтили память своих коллег, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, ушедших из жизни в мирное время, минутой молчания и возложили к мемориальному комплексу «Героям-беловчанам».

Накануне и в день 79-й годовщины Победы сотрудники ЛО МВД России на станции Белово приняли участие в ежегодной акции «Георгиевская лента». Всем, кто в эти дни находится в пути, участники акции дарили георгиевские ленточки, которые являются официальным символом Дня Победы и олицетворяют собой подвиг солдат во имя своего Отечества.

Кроме того, каждый из транспортных полицейских лично принял участие в акции «Свеча памяти». На главной городской площади участники выложили из нескольких тысяч свечей силуэт знаменитой боевой машины «Катюша».
Текст и фото: пресс-секретарь ЛО МВД России на ст.Белово - Виктория Сидорова

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
09/05/2024
Общество
Белово
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