В Белове транспортные полицейские и воспитанники социально-реабилитационного центра «Теплый Дом» отправили открытки военнослужащим в зону СВО

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово провели для воспитанников социально-реабилитационного центра «Теплый Дом» занятие, направленное на развитие патриотизма. Ребята поговорили о долге, преданности и любви к Родине, после чего самостоятельно изготовили для участников специальной военной операции письма-рисунки. В каждом письме воспитанники выразили слова поддержки и благодарности за мужество и самоотверженность, героизм наших военнослужащих.

В завершении мероприятия директор «Теплого дома», член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Александра Петрова отметила, что на протяжении 16 лет сотрудники линейного отдела проводят подобные встречи, оказывают всестороннюю помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а ребята с удовольствием участвуют в различных акциях, организованных Министерством внутренних дел РФ и всегда ждут приезда транспортных полицейских. Фото: ЛО МВД России на станции Белово