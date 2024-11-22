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В Белове транспортные полицейские приняли участие в благотворительной акции «Все для фронта! Все для Победы!»

Сотрудники ЛО МВД России на станции Белово совместно с волонтерами поддержали своих соотечественников, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

 Транспортные полицейские приняли участие в изготовлении маскировочных сетей для военных, которые будут отправлены на фронт. Волонтерское движение «Все для фронта! Все для Победы!» создана в 2023 году председателем общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Сергеем Савченковым – руководителем патриотического военно-спортивного центра «Разведчик». Волонтеры на постоянной основе оказывают всевозможную помощь нашим солдатам: изготавливают сухие пайки, шьют вещи и плетут маскировочные сети.  Фото: ЛО МВД РФ на транспорте
  

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
22/11/2024
Общество
Белово
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