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В Белове транспортные полицейские совместно с молодежным сообществом «Движение Первых» провели акцию «Первые в профессии»

Сотрудники ЛО МВД России на станции Белово совместно с представителями Всероссийского молодежного сообщества «Движение Первых» познакомили 20 учеников старших классов средней общеобразовательной школы №10 города Белово с особенностями работы транспортной полиции.

В ходе встречи командир отдельного взвода патрульно-постовой службы Иван Штефырца рассказал школьникам о специфике несения службы в подразделении охраны общественного порядка. Также ребята познакомились с работой криминалиста и сами попробовали себя в роли эксперта.  Кроме того, инспектор отделения по делам несовершеннолетних Марина Комарова напомнила о правилах безопасного поведения на объектах транспорта, а сотрудник кадрового подразделения Кирилл Никешин рассказал об особенностях обучения в высших учебных заведениях системы МВД России и о правилах приема на службу. В преддверии Дня матери представительницам прекрасного пола в погонах школьники подарили букеты цветов, изготовленные своими руками.   Фото: ЛО МВД РФ на транспорте

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
26/11/2024
Общество
Белово
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