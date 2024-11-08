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В Березовском перед судом предстанет бывшая муниципальная служащая, присвоившая около 170 тыс. рублей бюджетных средств

Прокуратурой города Березовского утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа. 49-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

По версии следствия, муниципальная служащая в период с января по сентябрь 2021 года издавала и подписывала незаконные приказы о выплате себе из фонда оплаты труда премий и иных стимулирующих выплат, а также устанавливала надбавки за особые условия труда. Своими преступными действиями обвиняемая причинила ущерб муниципальному образованию на сумму более 169 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

В интересах муниципального образования прокурор г. Березовский заявил иск о взыскании с обвиняемой суммы причиненного ущерба.

Рассмотрение уголовного дела и искового заявления находится на контроле прокурора города.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
08/11/2024
Происшествия
Березовский
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