Прокуратурой города Березовского утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа. 49-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

По версии следствия, муниципальная служащая в период с января по сентябрь 2021 года издавала и подписывала незаконные приказы о выплате себе из фонда оплаты труда премий и иных стимулирующих выплат, а также устанавливала надбавки за особые условия труда. Своими преступными действиями обвиняемая причинила ущерб муниципальному образованию на сумму более 169 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

В интересах муниципального образования прокурор г. Березовский заявил иск о взыскании с обвиняемой суммы причиненного ущерба.

Рассмотрение уголовного дела и искового заявления находится на контроле прокурора города.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области