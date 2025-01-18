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В деревне Старый Урюп Тяжинского округа школьники совершили литературное путешествие

В библиотеке учащихся начальных классов ждало увлекательное литературно-экологическое путешествие «Страна чудес Николая Сладкова», приуроченное к 105-летию писателя.
Читая вслух и путешествуя от рассказа к рассказу, дети вместе с героями литературных произведений отправились в волшебный мир природы. Ребята узнали, кто поет подо льдом, почему клесты выводят птенцов зимой и не замерзают, отчего у лисы длинный хвост, что за птичьи посты встречаются в лесу.
Также дети познакомились с книжной выставкой «Я с книгой открываю мир природы», где были представлены лучшие произведения разных писателей, рассказывающие о природе. Затем участники литературно-экологического путешествия отгадали загадки и составили пословицы о лесе и его обитателях.

Фото: Тяжинская централизованная библиотечная система

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/01/2025
Культура
Тяжин
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