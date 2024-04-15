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В городе Мыски электропоездом травмирован пешеход

В дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела ЛО МВД России поступило сообщение о том, что на станции Томусинская травмирован мужчина.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа транспортной полиции установила, что пострадавшим является 42-летний местный житель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина переходил железную дорогу и своевременно не отреагировал на приближающийся состав. Увидев человека на железнодорожных путях, машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояния не хватило для предотвращения столкновения с пешеходном.

Мужчину с многочисленными ушибами доставили в городскую больницу.

Транспортная полиция напоминает: переходить пути следует только по специально оборудованным пешеходным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося поезда!

 Фото: ЛО МВД на транспорте

Происшествия
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kuzbassnews.ru
15/04/2024
Происшествия
Мыски
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