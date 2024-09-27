В Кемерове кинологи спецназа Росгвардии исполнили мечту школьника, желающего стать профессиональным военным

На базе кинологического городка отряда специального назначения Росгвардии в Кемерове прошел мастер-класс для воспитанника Губернаторской кадетской школы-интерната полиции Константина Мотовникова, который мечтает стать военным кинологом. Военнослужащие Росгвардии, принимавшие участие в специальной военной операции, познакомили школьника с профессией кинолога и продемонстрировали возможности минно-розыскных и патрульно-розыскных собак.

Перед началом мастер-класса Константин смог задать интересующие его вопросы о том, что ждет во время обучения на кинолога, к чему необходимо готовиться, и какие требования предъявляются к будущим специалистам. Опытные кинологи поделились своими знаниями, после чего школьник приступил к практической части занятия.

Первым испытанием для немецкой овчарки Багиры, напарницы бойца с позывным «КА-1», стал розыск условного преступника, который укрылся в одном из строений на тренировочной площадке. Овчарка быстро взяла след и обнаружила «злоумышленника». После этого была разыграна сцена нападения на бойца, где Багира продемонстрировала свои защитные навыки. При первых признаках угрозы овчарка бросилась на защиту хозяина и за считанные секунды обезвредила нападающего.

Затем в работу вступил боец с позывным «Гром» и его бельгийская овчарка Рина, специализирующаяся на поиске взрывчатых веществ. Для кадета организовали задание — спрятать «подозрительный» предмет, имитирующий взрывное устройство. Рина быстро приступила к поиску и вскоре обнаружила объект, продемонстрировав свои высокие профессиональные навыки. Как рассказал «Гром», Рина прошла с ним не одну «горячую точку», и несмотря на возраст, продолжает уверенно справляться со служебными задачами.

«После окончания кадетской школы я планирую поступать в Пермский военный институт Росгвардии на кинологический факультет. Мне остался всего один год, я усердно готовлюсь к экзаменам и физической подготовке, ведь работа с собаками требует хорошей формы», — поделился планами Константин.

В завершение мероприятия кадет поблагодарил росгвардейцев за предоставленную возможность прикоснуться к будущей профессии, а бойцы, в свою очередь, вручили ему книгу с азами кинологического мастерства, пожелав успехов в учебе.

Фото: Росгвардия