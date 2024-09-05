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В Кемерове мужчина лишился Chevrolet Lacetti за повторную езду в нетрезвом виде

Кировский районный суд г. Кемерово вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В суде установлено, что в июне 2023 года 28-летний обвиняемый, являясь лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения в виде штрафа и лишения права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, вновь был задержан сотрудниками ГИБДД за езду на автомобиле в нетрезвом виде.

Вину в совершении преступления мужчина признал.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

 Автомобиль «Chevrolet Lacetti», принадлежащий подсудимому и использованный им при совершении преступления, конфискован в собственность государства.                                       

        

Фото: пресс-служба прокуратуры области

 

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kuzbassnews.ru
05/09/2024
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