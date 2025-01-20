В Кемерово прошла рабочая встреча руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора и губернатора региона

15 января 2025 года состоялась рабочая встреча руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Александра Баева и губернатора Кемеровской области – Кузбасса Ильи Середюка. В повестку вопросов для обсуждения вошли итоги работы надзорного ведомства по обеспечению продовольственной безопасности, реализации экспортного потенциала и перспективы дальнейшего развития аграрного сектора региона.

Александр Баев обратил внимание на то, что в деле решения этих задач стратегическая роль Россельхознадзора выражена в прогрессивном внедрении информационных систем, оперативном межведомственном взаимодействии, поддержании обратной связи с аграриями. В 2024 году это способствовало достижению значимых результатов работы ведомства на территории региона.

Отдельно отмечены итоги первого этапа обязательной маркировки и учета во ФГИС «Хорриот» крупного рогатого скота, свиней, птицы и лошадей в промышленном секторе. Идентификация важна для обеспечения регионализации в условиях активных перевозок подконтрольных грузов и для дальнейшего сохранения экспортного агропотенциала.

В настоящее время в Реестре экспортеров Россельхознадзора состоят 15 организаций по животноводческой продукции. Еще 19 находятся в Реестре Таможенного союза, в том числе 1 аттестован в 2024 году, а 2 производителя расширили ассортимент для отгрузок. Кроме того, 44 предприятия-хранителя имеют возможность отгружать зерно в Китай, куда экспортируется основной для Кузбасса объем зерновой продукции.

В ходе разговора с первым лицом региона Александр Баев сообщил, что ведомство и впредь будет способствовать в организации поставок сельхозпродукции Кузбасса с учётом требований стран-импортеров. Вместе с тем, на фоне общероссийской напряженной эпизоотической ситуации важно сохранять особое внимание к биологической защите хозяйств всех форм и своевременно проводить необходимые лабораторные исследования.

В контур обсуждаемых вопросов также вошли принимаемые меры по противодействию оборота фальсифицированной продукции, по ликвидации несанкционированных свалок, изъятию неиспользуемых земельных участков и вводу их в сельскохозяйственный оборот.

Илья Середюк отметил: «В Кузбассе активно ведется работа по вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель. В соответствии с планом ежегодно мы возвращаем в работу 20 тысяч гектаров. На территории региона действуют несколько крупных сельхозпроизводителей, которые используют земли для выращивания кормов с дальнейшим увеличением площадей».

В завершение встречи руководитель Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Александр Баев поблагодарил губернатора Кемеровской области — Кузбасса Илью Середюка за внимание к деятельности Службы и сложившееся к настоящему времени взаимодействие уполномоченных органов власти, что позволяет конструктивно решать вопросы, затрагивающие интересы всех участников аграрной отрасли региона.