В Кузбассе 23-летний ученик охранника ЧОПа, не имея водительского удостоверения, разбил служебный автомобиль

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, находясь на суточном дежурстве в составе группы быстрого реагирования мариинского частного охранного предприятия «Рубеж», 23-летний стажёр ночью самовольно на служебном автомобиле уехал в соседний район по личным делам. Там он не справился с управлением и въехал в дрова, серьёзно разбив автомобиль. При этом после увольнения возмещать причинённый ущерб бывший стажёр не торопился…

В Мариинский городской суд Кемеровской области обратилось местное частное охранное предприятие «Рубеж» с исковым заявлением о взыскании с бывшего сотрудника причинённого ущерба в размере около 250 тысяч рублей.

Из заявления следует, что 23-летний житель Мариинского округа, проработав около месяца в охранном предприятии в должности ученика охранника, заступил на суточное дежурство в составе группы быстрого реагирования. В третьем часу ночи он самовольно взял ключи от служебного автомобиля, и поехал по своим делам в Чебулинский округ. Там он не справился с управлением и въехал в дровяник, серьёзно повредив автомобиль.

Сотрудниками Чебулинского ГИБДД за управление транспортным средством без соответствующих прав «водитель» был оштрафован на 5 тысяч рублей.

После случившегося стажёр был уволен из охранного предприятия с формулировкой «по собственному желанию». Но при увольнении написал объяснение, в котором обязался выплатить бывшему работодателю 250 тысяч рублей до 1 сентября 2022 года. Соответственно, деньги он выплачивать не торопился. И охранное предприятие провело независимую автоэкспертизу, которая определила размер затрат на ремонт. Вместе со стоимостью проведённой экспертизы ущерб был также определён в размере около 250 тысяч рублей, которые охранное предприятие просило суд взыскать с бывшего работника.

Ответчик в судебное заседание не явился, но предъявленные к нему исковые требования не оспорил.

Однако суд, рассмотрев дело, посчитал заявленные требования на порядок завышенными.

Из заключения той же независимой экспертизы следует, что рыночная стоимость автомобиля на момент ДТП составляла 170 тысяч рублей, а стоимость годных остатков автомобиля – 17 тысяч рублей. То есть затраты на восстановительный ремонт превышают рыночную стоимость транспортного средства. Поэтому суд принял решение взыскать с бывшего работника в пользу частного охранного предприятия «Рубеж» около 160 тысяч рублей, в сумму которых вошли как сам материальный ущерб, так и судебные расходы, понесённые предприятием в связи с обращением в суд.

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