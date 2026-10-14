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В Кузбассе Россельхознадзор с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультацию для кузбасского сельхозтоваропроизводителя

8 октября 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с использованием мобильного приложения «Инспектор» провел консультационное мероприятие для предпринимателя Чеботаревой Н.А. Хозяйствующий субъект осуществляет деятельность около 10 лет  на территории Топкинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур, а также овощных, корнеплодных и клубнеплодных культур.

В ходе консультации сельхозтоваропроизводителю разъяснены требования законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Особое внимание уделено процедуре подтверждения соответствия зерна в форме декларирования — она осуществляется по единым правилам и схемам, закреплённым в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).

Представитель ведомства осветил обязательные требования, предъявляемые на всех этапах оборота зерна — при производстве, хранении, перевозке, реализации и утилизации. В рамках диалога рассмотрены ключевые положения Федерального закона «О зерне» и нормы ТР ТС 015/2011, а также порядок проведения лабораторных исследований по выявлению ГМО.

Сельхозтоваропроизводителю рекомендован комплекс мер по обеспечению безопасности продукции: оценка рисков на всех этапах производства, приобретение семян только у проверенных поставщиков с полным пакетом документов, усиление входного и производственного контроля. Отдельно отмечена необходимость обязательного исследования каждой партии семян рапса на наличие ГМО, а также возможность проведения дополнительных исследований в лабораториях Россельхознадзора.

Применение мобильного приложения «Инспектор» позволило оперативно предоставить хозяйствующему субъекту актуальные разъяснения и обеспечить понимание обязательных требований без выезда инспектора на место.

Общество
kuzbassnews.ru
14/10/2026
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