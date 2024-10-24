Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе аграрии активно инициируют профилактические визиты специалистов Россельхознадзора в сфере карантина растений и семеноводства

В текущем году специалисты Россельхознадзора продолжили проводить в отношении аграриев профилактические визиты, связанные с необходимостью профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Отдельного внимания заслуживают выезды, инициированные самими хозяйствующими субъектами. Так, на территории Кемеровской области — Кузбасса с начала 2024 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведено 55 таких визитов в рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и 32 — в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных культур. Еще 2 выезда к хозяйствующим субъектам имели обязательный характер и были проведены с учетом индикаторов риска.

В ходе контрольных мероприятий аграрии проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности и к принадлежащим объектам контроля, их соответствии критериям риска. Так, были разъяснены обязательные требования в области карантина растений, в том числе при приеме и обработке заявок на проведение обследования подкарантинных объектов при поставке подкарантинной продукции на экспорт, и в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений с учетом требований, предъявляемых к деятельности по производству, хранению, транспортировке и реализации, а также при выращивании импортных семян сельскохозяйственных растений.

Кроме того, специалисты ведомства обращали особое внимание аграриев на запуск Федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений (ФГИС «Семеноводство»), обеспечивающей получение актуальных сведений в сфере семеноводства в режиме реального времени. В частности, об охраняемых селекционных достижениях (сортах, гибридах), о наличии и качестве семян агрокультур, произведенных в России, а также завезенных в страну из-за рубежа.

Общество
kuzbassnews.ru
24/10/2024
Общество

Популярное за месяц
В преддверии Дня сердца новокузнецкие медики провели профилактическую акцию
Кузбасские аграрии наращивают темпы уборочной кампании
В Кемерове кинологи спецназа Росгвардии исполнили мечту школьника, желающего стать профессиональным военным
Итоги работы по временному трудоустройству подростков подвели в Тяжинском округе
В Тяжине состоялся третий отборочный этап регионального фестиваля-конкурса народных хоров «Поющий край»
В Кузбассе представители Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в учениях по ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus