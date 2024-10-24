В Кузбассе аграрии активно инициируют профилактические визиты специалистов Россельхознадзора в сфере карантина растений и семеноводства

В текущем году специалисты Россельхознадзора продолжили проводить в отношении аграриев профилактические визиты, связанные с необходимостью профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Отдельного внимания заслуживают выезды, инициированные самими хозяйствующими субъектами. Так, на территории Кемеровской области — Кузбасса с начала 2024 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведено 55 таких визитов в рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и 32 — в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных культур. Еще 2 выезда к хозяйствующим субъектам имели обязательный характер и были проведены с учетом индикаторов риска.

В ходе контрольных мероприятий аграрии проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности и к принадлежащим объектам контроля, их соответствии критериям риска. Так, были разъяснены обязательные требования в области карантина растений, в том числе при приеме и обработке заявок на проведение обследования подкарантинных объектов при поставке подкарантинной продукции на экспорт, и в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений с учетом требований, предъявляемых к деятельности по производству, хранению, транспортировке и реализации, а также при выращивании импортных семян сельскохозяйственных растений.

Кроме того, специалисты ведомства обращали особое внимание аграриев на запуск Федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений (ФГИС «Семеноводство»), обеспечивающей получение актуальных сведений в сфере семеноводства в режиме реального времени. В частности, об охраняемых селекционных достижениях (сортах, гибридах), о наличии и качестве семян агрокультур, произведенных в России, а также завезенных в страну из-за рубежа.