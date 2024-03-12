В Кузбассе Мариинским городским судом рассмотрено уголовное дело о незаконной вырубке 13 берёз

Уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Мариинского муниципального округа Кузбасса, обвиняемого в незаконной рубке 13 берёз, совершённой с причинением крупного ущерба в размере около 140 тысяч рублей, было прекращено в связи с деятельным раскаянием подсудимого.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что 7 ноября 2023 года местный житель неподалёку от села Приметкино Мариинского муниципального округа без соответствующего разрешения спилил 13 берёз в объёме около 11 кубических метров. Древесина ему понадобилась для отопления своего жилища. При этом действовал обвиняемый не один, а со своим знакомым, который был уверен, что рубка лесных насаждений осуществляется законно с получением всех разрешений. После удаления от спиленных деревьев ветвей и макушек стволы были распилены на чурки, и погружены в грузовик ГАЗ 3307, который обвиняемый взял на время у другого местного жителя.

Однако в этот же день «чёрный лесоруб» был задержан работником Мариинского территориального отдела Департамента лесного комплекса Кузбасса, который совместно с сотрудниками полиции патрулировал территорию лесничества.

Тем самым Департаменту лесного комплекса Кузбасса был причинён ущерб в крупном размере на сумму более 140 тысяч рублей, который через некоторое время был возмещён обвиняемым.

В судебном заседании защитник подсудимого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с его деятельным раскаянием, представив суду доказательства того, что кузбассовец перестал быть общественно опасным. Подсудимый поддержал заявленное ходатайство защитника.

Не возражал против такого исхода рассмотрения уголовного дела и государственный обвинитель, а представитель Департамента лесного комплекса Кузбасса оставил разрешение вопроса о прекращении уголовного дела на усмотрение суда.

Суд установил, что подсудимый обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые, ранее не судим, вину в совершённом преступлении признал в полном объёме, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также раскаялся в содеянном и добровольно возместил причинённый ущерб. Установил суд и иные обстоятельства, которые в совокупности позволили прийти к выводу о том, что кузбассовец перестал быть общественно опасным.

В результате суд освободил от уголовной ответственности 58-летнего кузбассовца, прекратив в отношении него уголовное дело.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд