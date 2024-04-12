«В Кузбассе обществу с ограниченной ответственностью объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства»

В марте 2024 г. в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу поступило информационное письмо от госветслужбы о неисполнении обществом с ограниченной ответственностью «Агропромхлеб» на территории Яйского муниципального округа обязательных требований ветеринарного законодательства РФ, а именно: об отказе от проведения диагностических и ограничительных мероприятий в рамках выполнения плана по ликвидации и предотвращению распространения возбудителя лейкоза крупного рогатого скота в ООО «Агропромхлеб» на 2022 – 2024 г.г.

На основании поступившей информации Управлением объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства ООО «Агропромхлеб». Установлены сроки исполнения предостережения, предложено принять исчерпывающие меры в целях обеспечения соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. Предостережение находится на контроле Управления.