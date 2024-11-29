В Кузбассе обсудили вопросы повышения качества охранных услуг на образовательных и ключевых объектах региона

В Технопарке областного центра состоялось заседание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности. Мероприятие под председательством заместителя начальника управления – начальника Центра лицензионно-разрешительной работы региональной Росгвардии полковника Елены Муздуковой прошло в формате круглого стола с участием представителей налоговой службы и МВД, ФАС России, трудовой инспекции, а также руководителей частных охранных организаций и регионального объединения работодателей в сфере охраны и безопасности. Одной из главных тем обсуждения стало повышение качества охранных услуг на образовательных объектах области.

Заместитель начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Сергей Иванов в своем докладе отметил, что качество охранных услуг в образовательных учреждениях региона остается на особом контроле. По словам майора Иванова, в последние месяцы в социальных сетях наблюдается упоминание случаев, связанных с подготовкой противоправных действий в учебных заведениях. В ответ на эти угрозы были усилены меры по контролю за частными охранными организациями, работающими на объектах образования, а также по улучшению подготовки охранников.

Особое внимание уделено внедрению новых стандартов безопасности, в частности ГОСТ Р 58485-2024, который вступит в силу с 1 января 2025 года и устанавливает требования для охранных услуг в образовательных учреждениях всех уровней. Этот стандарт определяет организацию охраны на объектах дошкольного, общеобразовательного и профессионального образования, а также включает в себя требования к профессиональной подготовке охранников.

В ходе заседания также был рассмотрен проект Федерального закона № 155863-8 «О частной охранной деятельности», который находится на стадии принятия в Государственной Думе. Законопроект включает в себя несколько значимых нововведений, таких как обязательное страхование профессиональной ответственности охранников, а также создание новой категории охранников — «телохранителей», которые смогут использовать оружие ограниченного поражения.

Важным элементом обсуждения стали и вопросы взаимодействия частных охранных организаций с государственными структурами. В частности, рассматривалась необходимость усиления контроля за охраной объектов топливно-энергетического комплекса в регионе и повышения эффективности работы частных охранников, особенно в условиях угрозы террористической активности.

На мероприятие были приглашены военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс». Спецназовцы рассказали о новейших средствах радиолектронной борьбы для подавления дронов, которые могут представлять угрозу безопасности объектов, а также представили отечественные разработки, которые могут быть использованы для защиты объектов ТЭК от различных угроз.

Кроме того, были обсуждены заявки образовательных учреждений Кузбасса, выразивших желание участвовать в организации и проведении периодических проверок частных охранников и сотрудников юридических лиц. Участники координационного совета рассмотрели вопрос о включении одного из учебных центров Кемерова в перечень мест периодических проверок охранников, включая проверку их готовности к действиям с применением огнестрельного оружия и специальных средств.

В заключение заседания полковник Елена Муздукова подчеркнула важность строгого соблюдения всех новых стандартов и законодательства, а также взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными и другими государственными структурами для обеспечения безопасности образовательных учреждений региона.

Совместно с представителями регионального объединения работодателей в сфере охраны и безопасности, полковник Муздукова вручили благодарственные письма отличившимся сотрудникам частных охранных организаций и руководителям за высокую профессиональную деятельность и вклад в обеспечение безопасности на объектах региона.

Фото: Росгвардия