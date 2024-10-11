В Кузбассе охотник привлечен к ответственности за утрату оружия

В Анжеро-Судженске инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии установили факт утраты гражданского оружия 66-летним местным жителем.

В октябре этого года житель Анжеро-Судженска во время охоты на территории Яйского муниципального округа положил своё ружьё ИЖ-27 на крышу автомобиля и уехал, в результате чего оружие было утрачено. По данному факту инспектором Росгвардии возбуждено административное дело по ч. 4.3 ст. 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему».

Суд назначил виновнику в нарушении условий сохранности и хранения оружия административный штраф в размере 5 000 рублей.

Инспекторы Росгвардии напоминают, что гражданское оружие должно храниться в условиях, которые гарантируют его сохранность и безопасность, исключая доступ посторонних лиц. Несоблюдение требований законодательства в отношении хранения и перевозки оружия может повлечь административную ответственность, а в случае наступления тяжких последствий — вплоть до уголовной. В случае утраты оружия граждане обязаны незамедлительно сообщить об этом в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии или в органы МВД.

Фото: Росгвардия