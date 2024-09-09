В Кузбассе определили лучших пловцов среди региональных подразделений Росгвардии

В Кемерове прошел чемпионат Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу среди команд структурных подразделений ведомства. Соревнования собрали лучших пловцов из различных подразделений Росгвардии, продемонстрировавших свое мастерство в ожесточенной борьбе.

Первое место в командном зачете завоевали бойцы ОМОН «Рубеж» из Новокузнецка. Серебро досталось сотрудникам кемеровского СОБР «Символ», а тройку призеров замкнула команда СОБР «Гром» из областного центра.

Программа чемпионата была насыщенной и включала соревнования на дистанциях от 50 до 400 метров. Пловцы и пловчихи соревновались в различных стилях: брасс, баттерфляй, плавание на спине и вольный стиль.

Победители и призеры были отмечены кубками и медалями турнира в личном зачете. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, будут защищать честь региона на предстоящих соревнованиях Сибирского округа Росгвардии.

Фото: Росгвардия